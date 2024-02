Speciale scuola: Milleproroghe, Fd'I, su graduatorie settore educativo da assessori giunta Roma solo scaricabarile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore educativo di Roma Capitale "è in crisi da diverso tempo, non a caso il personale è in perenne agitazione e più volte sono state mosse delle critiche all'operato della Giunta Gualtieri". Così dichiarano in una nota comune Marco Perissa deputato di Fd'I e segretario Commissione Cultura, scienza ed istruzione, Federico Rocca, presidente commissione Trasparenza, Rachele Mussolini vice presidente commissione Scuola, Giovanni Quarzo capogruppo Fd'I Assemblea Capitolina e Laura Marsilio responsabile scuola Fd'I Roma. "Ora, ultima in ordine di tempo - aggiungono -, il tentativo di scaricare le proprie responsabilità sul Governo Meloni, poiché nel decreto Milleproroghe non è stata inserita la proroga delle graduatorie che come noto sono in scadenza . Prima domanda agli assessori Catarci e Pratelli, come mai non vi siete mossi per tempo visto che la nota inviata al Ministro Zangrillo è del 14 febbraio scorso a graduatorie già scadute? Come mai nel corso di questi anni non hanno messo in campo un corposo scorrimento delle graduatorie e iniziative per sanare o completare i titoli del personale storico?". (Com)