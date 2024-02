Speciale scuola: Lombardia, nuove regole e più risorse per le scuole materne paritarie non comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale a larga maggioranza (con soli due astenuti) ha approvato i nuovi criteri di assegnazione dei contributi alle scuole materne paritarie non comunali ai sensi della legge regionale n. 19/2007 “Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione” che riconosce la funzione sociale delle scuole dell’infanzia paritarie, ne sostiene l’attività mediante un proprio intervento finanziario, integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, con l’obiettivo di contenere le rette a carico delle famiglie. Il provvedimento interessa circa 1300 realtà che ospitano circa 87 mila piccoli alunni dai 3 ai 6 anni pari al 50 per cento di tutti i bambini che frequentano una scuola materna in Lombardia. L’importo complessivo delle risorse stanziate dalla Regione per il triennio in corso è di 12 milioni di euro all’anno comprensivi dei contributi mirati agli alunni portatori di handicap con un incremento del 50 per cento rispetto agli 8 milioni stanziati nel triennio precedente. Vengono inoltre snellite le procedure per ottenere il contributo che non passerà più da un bando ma verrà erogato in automatico a tutte le scuole materne censite dal sistema scolastico regionale. (Com)