Speciale scuola: Milleproroghe, Raggi (M5s) De Santis (LcR), da giunta Gualtieri lacrime coccodrillo su scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- In replica alle affermazioni degli assessori capitolini al Personale, Andrea Catarci, e alla Scuola, Claudia Pratelli, "destano imbarazzo e stupore le lacrime di coccodrillo della giunta Gualtieri che, solo oggi, si risveglia da un irresponsabile stato di torpore e tuona contro la decisione del governo Meloni di non aver disposto la proroga delle graduatorie degli idonei relativa al concorso per il settore educativo-scolastico di Roma Capitale. Sono mesi, infatti, che chiediamo un intervento dell'Amministrazione Gualtieri paventando questo pericolo, ma la nostra denuncia è sempre rimasta inascoltata". Lo affermano in una nota la consigliera capitolina del M5s, Virginia Raggi, e il consigliere della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "Ciò non toglie che la scelta della destra sia a dir poco scellerata - aggiungono - e tagli le gambe ai tanti idonei che l'amministrazione capitolina potrebbe assumere immediatamente, risparmiando sui costi legati a un nuovo concorso e dando un'occasione occupazionale a chi, legittimamente, ha superato una selezione pubblica". (Com)