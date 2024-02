Speciale scuola: Emilia-Romagna, Figliuolo, 34 milioni per ripristino luoghi scolastici, sportivi, ecclesiastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno destinati a breve “ulteriori interventi di ripristino delle infrastrutture scolastiche, sportive ed ecclesiastiche per circa 34 milioni di euro”. Lo ha detto il commissario straordinario alla Ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso dell’audizione sulle attività svolte nell'ambito della ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal primo maggio 2023. Nello specifico, per il ripristino delle infrastrutture scolastiche e sportive saranno destinati “28 milioni di euro” e per quello delle infrastrutture ecclesiastiche “6 milioni di euro”, ha concluso. (Rin)