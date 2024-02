Speciale scuola: assessora Roma, pubblicato avviso "rimuovere gli ostacoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimuovere gli ostacoli" è l'avviso, da oggi on line, rivolto agli Istituti comprensivi e ai Cpia di Roma Capitale per realizzare interventi d'inclusione a favore di studenti e studentesse con background migratorio o in condizione di maggiore svantaggio socio-culturale. Lo comunica in una nota il Comune di Roma. Si tratta - spiega la nota - di un fondo di 600 mila euro per il 2024, finalizzato a finanziare interventi di mediazione culturale, di insegnamento della lingua italiana per stranieri L2, di supporto didattico, di interventi nei gruppi classe volti alla conoscenza reciproca e alla creazione di un clima collaborativo. L'obiettivo è quello di colmare i divari di carattere linguistico e culturale che possono incidere in modo negativo sullo sviluppo e sul percorso di apprendimento degli studenti e delle studentesse. (Com)