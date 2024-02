Aerospazio: con Starlab si apre la nuova era delle stazioni spaziali commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la Stazione spaziale internazionale (Iss) si avvia a concludere le sue operazioni - nel 2030 sarà dismessa - sono già in corso i lavori per le nuove iniziative e i nuovi progetti nel settore della vita dell’uomo nello spazio. Tra questi, la stazione spaziale privata Starlab, sviluppata da Voyager space e Airbus, che sarà lanciata a bordo del razzo Starship di SpaceX. L'evento è previsto prima della fine del decennio, con l'obiettivo di lanciare Starlab in un'unica missione, sfruttando le capacità di trasporto uniche di Starship, il solo razzo capace di ospitare il diametro di otto metri della stazione in un solo lancio. La decisione di lanciare in una singola missione riduce i rischi associati sia all'assemblaggio in orbita che alla molteplicità di lanci, ha dichiarato Dylan Taylor, Ad di Voyager. Starlab rappresenta una delle prime iniziative commerciali a ordinare un lancio con Starship, ed è la prova della grande fiducia nel razzo di SpaceX per diminuire costi e rischi del programma. La stazione spaziale, progettata per supportare continuamente un equipaggio di quattro persone e durare fino a 30 anni in orbita, servirà una platea di clienti globali composta da agenzie spaziali, ricercatori e aziende. (segue) (Rin)