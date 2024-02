Aerospazio: con Starlab si apre la nuova era delle stazioni spaziali commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo progetto si inserisce nell'ambito del programma Commercial low Earth orbit development di Nasa, che mira a evitare un "gap delle stazioni spaziali" con il pensionamento della Iss previsto per il 2030. Starlab sarà completamente attrezzata a terra e pronta per ospitare permanentemente quattro membri dell'equipaggio in orbita bassa terrestre (Leo) per condurre ricerche sulla microgravità e programmi scientifici avanzati. La collaborazione tra SpaceX e Starlab non solo dimostra ciò che è possibile nel futuro dello spazio commerciale ma segna anche un passo significativo verso la presenza umana continua nelle orbite basse e la transizione della scienza e della ricerca in microgravità dalla Iss alla nuova era delle stazioni spaziali commerciali. (segue) (Rin)