Aerospazio: con Starlab si apre la nuova era delle stazioni spaziali commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, l'industria italiana ha un ruolo significativo, come evidenziato dalla partecipazione di Thales Alenia Space Italia nella costruzione di moduli abitabili per la nuova stazione di Axiom. Questa partecipazione si inserisce in un contesto più ampio di transizione verso la New space economy, dove il governo italiano, attraverso l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e in collaborazione con centri di ricerca e università, mira a stimolare un nuovo modello di coordinamento pubblico-privato. L'obiettivo è permettere alle industrie italiane di consolidare un ruolo di riferimento nel settore spaziale e incrementare le competenze tecnologiche e operative legate alle attività umane nello spazio. Inoltre, per Starlab, l'Europa e in particolare l'Italia, potrebbero accelerare la loro presenza commerciale in orbita bassa. Un memorandum d'intesa tra l'Agenzia spaziale europea (Esa), Airbus e Voyager Space è stato firmato per promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico di Starlab. Questo accordo prevede anche il contributo a progetti di ricerca sulle prime missioni commerciali, segnando un passo importante verso la privatizzazione delle future stazioni spaziali e la transizione dalla Iss. (Rin)