Speciale difesa: Shoigu, abbiamo iniziato preparativi per conquistare Avdiivka lo scorso autunno

- I preparativi russi per la liberazione di Avdiivka sono iniziati nell'autunno del 2023. Lo ha riferito in conferenza stampa il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, che ha tenuto un incontro con il presidente Vladimir Putin. Shoigu ha spiegato che le forze armate hanno lanciato 460 attacchi al giorno contro l’insediamento, utilizzando 200 tonnellate di munizioni. "Abbiamo portato il nemico in uno stato tale da essere costretto a fuggire, le condizioni erano insopportabili", ha sottolineato il ministro, secondo cui l'Ucraina ha lasciato molti prigionieri di guerra, feriti e armi alle spalle. Negli ultimi due giorni prima della conquista della città da parte della Russia, il 17 e il 18 febbraio, l'esercito di Kiev ha perso 2.400 militari, ha aggiunto il ministro. Shoigu ha aggiunto che le forze russe stanno ora lavorando allo sminamento della città. (Rum)