Speciale difesa: Russia-Ucraina, Putin, non abbiamo mai rifiutato il dialogo negoziale

- La Russia non ha rifiutato mai il dialogo. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso dell'incontro con il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, spiegando che questo vale anche per la situazione in Ucraina. "Per quanto riguarda i negoziati, non siamo mai stati contrari, siamo sempre stati a favore (...) Questo vale anche per l'Ucraina (...) Ho già detto cento volte che non abbiamo interrotto il dialogo, è stata la parte ucraina che ha interrotto il dialogo su un comando diretto arrivato da Londra e Washington", ha ribadito il presidente. (Rum)