Speciale difesa: Russia, Putin, non siamo mai stati contrari al dialogo sulla stabilità strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Russia non ha mai rifiutato di proseguire il dialogo sulla stabilità strategica. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, all'incontro con il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu. “Gli Stati Uniti e tutto l’Occidente reclamano la sconfitta strategica della Russia da un lato e vogliono negoziare con noi in tema di stabilità strategica dall’altro. Credendo che la prima questione non sia connessa alla seconda. Non è possibile”, ha dichiarato Putin. (Rum)