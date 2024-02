Alluvione: Buonguerrieri (Fd'I), grande lavoro per ricostruzione, la sinistra non lo intralci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante l'audizione alla Commissione Ambiente della Camera ho chiesto al Generale Figliuolo, che ringraziamo per il grande lavoro che sta facendo con tutta la struttura commissariale, di continuare a dare priorità, oltre che ai risarcimenti ai privati, alla messa in sicurezza delle terre martoriate dall'alluvione, trascurate da 50 anni di malagestione da parte dell'amministrazione regionale di sinistra. Il Generale ha confermato che questo sarà uno dei punti focali della sua azione, per evitare che eventi come quelli del maggio scorso si ripetano. Il Governo Meloni ha stanziato risorse straordinarie in tempi record, siamo ancora in attesa che la Regione, a partire dal suo presidente, collabori fattivamente alla ricostruzione, nell'esclusivo interesse dei cittadini, invece di criticare pretestuosamente l'Esecutivo". Lo ha detto Alice Buonguerrieri, deputato romagnolo di Fratelli d'Italia, a margine dell'audizione del Commissario straordinario per la ricostruzione delle zone alluvionate di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Rin)