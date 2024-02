Cdp: per Real Asset nuovo investimento da 30 milioni per sviluppo infrastrutture sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cdp Real Asset Sgr avvia un nuovo investimento da 30 milioni di euro a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture sostenibili in Italia. Lo ha deliberato il Consiglio di amministrazione della società del gruppo Cdp, approvando un nuovo investimento del Fof Infrastrutture, fondo di fondi gestito dalla stessa Cdp Real Asset, in Equita green impact fund (Egif). L’obiettivo di Egif, fondo gestito da Equita Capital Sgr, è sostenere la transizione energetica in Italia attraverso progetti infrastrutturali di piccola-media taglia, soprattutto greenfield (per almeno il 65 per cento), con focus su rinnovabili (fotovoltaico ed eolico) ed economia circolare (biogas e biometano). Egif rientra nella categoria first time fund, vale a dire fondo di nuova costituzione, e punta a contribuire in maniera sostanziale alla lotta contro il cambiamento climatico, uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L’investimento in Egif rappresenta la seconda operazione di Cdp Real Asset attraverso il Fof Infrastrutture, dopo l’ingresso nel Sustainable Securities Fund, gestito da Alternative Capital Partners Sgr, fondo di Impact Investing dedicato dello sviluppo di infrastrutture sostenibili in Italia. Con questa nuova iniziativa, il Fondo di Fondi conferma il sostegno di Cdp alla crescita del mercato nazionale delle infrastrutture e il focus prioritario della propria strategia di investimento sulla transizione energetica. (segue) (Com)