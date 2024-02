Cdp: per Real Asset nuovo investimento da 30 milioni per sviluppo infrastrutture sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ulteriori investimenti sono previsti nel corso dell'esercizio, coerentemente con il piano industriale che prevede l'impiego di oltre la metà dei capitali attualmente disponibili entro il 2024 e il termine del periodo di investimento del Fondo nel 2028. Parallelamente alla fase di investimento, prosegue quella di raccolta finanziaria del Fof Infrastrutture, con l'obiettivo di catalizzare le risorse di investitori istituzionali in favore di progetti che abbiano un impatto diretto sull'economia reale e sul territorio. Oggi, Concreto, fondo pensione per i lavoratori dell'industria del cemento, è entrato a far parte degli investitori del Fof dopo la sottoscrizione di quote da parte di Arco, fondo pensione del settore del legno, avvenuta lo scorso novembre. L'attività di fundraising proseguirà nel corso dei prossimi mesi, con l'obiettivo di massimizzare il cosiddetto crowding-in di risorse di investitori istituzionali, nell'ambito di una dotazione target del Fof Infrastrutture pari a 500 milioni di euro. Nell'implementazione del progetto Fof Infrastrutture, Cdp Equity svolge il ruolo di cornestone investor e advisor del fondo. "L'attività di investimento del Fof prosegue secondo gli obiettivi strategici programmati, nel solco dell'ampliamento dell'operatività della Sgr al settore infrastrutturale, ponendo l'accento sullo sviluppo di infrastrutture sostenibili e massimizzando l'effetto moltiplicatore delle risorse investite", spiega Giancarlo Scotti, Ad di Cdp Real Asset Sgr e direttore immobiliare di Cdp Spa.