Disabilità: Locatelli, riconoscimento mototerapia è breccia nel futuro

- "Esprimo soddisfazione per l'approvazione oggi alla Camera dei deputati della proposta di riconoscimento della Mototerapia presentata dall'onorevole Panizzut. Si tratta di un segnale importante, di cambiamento, che fa breccia nelle molte rigidità del sistema di cura". Lo ha detto la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Sono convinta che ogni persona, soprattutto i bambini con patologie complesse e degenerative, nei momenti più difficili di cura e nei percorsi di degenza ospedaliera abbiano il diritto di vivere emozioni positive, e possano affrontare anche le situazioni più drammatiche con la speranza e il sollievo che attività come la Mototerapia e altre sono in grado di offrire", ha aggiunto. (segue) (Rin)