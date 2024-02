Economia: studio Srm, nel 2022 da Campania un quarto domanda turistica Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Campania ha espresso, nel 2022, quasi un quarto della domanda turistica meridionale, vale a dire 5,2 milioni di turisti per 17,7 milioni di notti di soggiorno, che segnano una permanenza media di 3,4 notti. E’ quanto emerso dalla ricerca “Numeri, impatti e tendenze del turismo in Campania. Il ruolo della città di Napoli” a cura di Srm Studi e Ricerche per il Mezzogiorno Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo presentata stamattina nella conferenza stampa di apertura dell’evento HospitalitySud dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero.(Ren)