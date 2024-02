Europee: tra prove di forza e mancati addii, manovre in Regione Lazio per il rimpasto estivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Al Consiglio regionale del Lazio si preparano grandi manovre politiche in vista delle prossime elezioni europee di giugno 2024. Tra cambi di casacca, addii e rivendicazioni, gli equilibri potrebbero cambiare. A scaldare i motori sono soprattutto le prove di forza tra Forza Italia e Lega e le possibili candidature di quest'ultima al Parlamento europeo. Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Pino Cangemi alla fine ha deciso di non candidarsi, nonostante fosse spinto dal leader della Lega Matteo Salvini e dal sottosegretario Claudio Durigon. Il motivo ufficiale della sua rinuncia alla candidatura è il forte legame con il territorio, ma sulla decisione avrebbero inciso anche le tensioni interne che la Lega sta attraversando sul territorio e che hanno portato il consigliere Angelo Tripodi a lasciare il partito per passare a Forza Italia. "Non mi candido alle europee. Continuerò, così come da programma con il quale ci siamo rivolti agli elettori - ha detto Cangemi -. Trovo più giusto mantenere un contatto con gli elettori che, non più tardi di un anno fa, mi hanno dato un voto convinto, facendomi arrivare primo nella lista degli eletti del Lazio". (segue) (Rer)