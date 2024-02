Europee: tra prove di forza e mancati addii, manovre in Regione Lazio per il rimpasto estivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto apprende "Agenzia Nova", dalle riunioni intercorse tra il segretario della Lega Lazio, Davide Bordoni, e il sottosegretario Claudio Durigon, sul tavolo per il Centro Italia ci sarebbero cinque nomi per la corsa a Bruxelles: lo stesso Bordoni, il generale Roberto Vannacci, gli europarlamentari uscenti Cinzia Bonfrisco e Matteo Adinolfi, Monica Picca, attualmente assessore alle Politiche sociali a Fiumicino. Nella cinquina manca un altro nome che fino a poco tempo fa era dato per scontato: l'ex presidente del Consiglio regionale, Mario Abruzzese, vicino all'assessore Pasquale Ciacciarelli. Per lui, alcune fonti, parlano di un ruolo in giunta in vista di un rimpasto estivo, post elezioni. Questo nel caso in cui l'assessore Ciacciarelli dovesse rientrare tra gli eletti in Consiglio, a discapito dell'ex Lega Angelo Tripodi, a seguito del ricontaggio dei voti ottenuti alle elezioni regionali nella circoscrizione di Frosinone, come stabilito dal Consiglio di Stato dopo il ricorso presentato dallo stesso assessore. (segue) (Rer)