Europee: tra prove di forza e mancati addii, manovre in Regione Lazio per il rimpasto estivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio rientra nella circoscrizione Italia Centrale che comprende altre 3 regioni: Toscana, Umbria e Marche, con 16 candidati in totale al Parlamento europeo. I cinque nomi della Lega per il Lazio al momento costituiscono una proposta su cui ragionare. In particolare il nodo principale di confronto in questi giorni ha riguardato il futuro di Cangemi, il quale restando alla Pisana potrebbe ambire alla presidenza dell'Aula. Alcune indiscrezioni che circolano lo danno in trattativa sia con Forza Italia che con Fratelli d’Italia, a cui però avrebbe chiesto un ruolo di rilievo, in particolare la presidenza del Consiglio, nel caso in cui Antonello Aurigemma si candidasse a Bruxelles o approdasse in giunta. Sul fronte Forza Italia, la crescita è certificata, non solo dai nuovi ingressi, ma anche dai nuovi iscritti. (segue) (Rer)