Europee: tra prove di forza e mancati addii, manovre in Regione Lazio per il rimpasto estivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E questo, nel Lazio, potrebbe avere delle ricadute nel futuro rimpasto di giunta. Nel Lazio il partito conta 19 mila tesserati. Le iscrizioni sono così distribuite: 3.700 a Roma, 1.700 sia a Viterbo sia a Frosinone, 4.700 a Rieti e 7.300 a Latina. In Consiglio regionale, Forza Italia conta 6 consiglieri, a cui si aggiunge Nazareno Neri, in virtù dell’intergruppo siglato il 27 dicembre con Noi Moderati: numericamente è già il secondo partito davanti alla Lega (2 consiglieri) e dietro Fratelli d’Italia (22 consiglieri). Con il partito di Salvini quasi esautorato, Forza Italia potrebbe rivendicare un’altra rappresentanza in giunta, ai danni di un assessore della Lega: tra Simona Renata Baldassarre o Pasquale Ciacciarelli, più probabile quest'ultimo. (segue) (Rer)