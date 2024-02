Europee: tra prove di forza e mancati addii, manovre in Regione Lazio per il rimpasto estivo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nomi che circolano di Forza Italia, come possibili futuri assessori della Regione Lazio, infine ci sono quelli dell’eurodeputato Salvatore De Meo e di Maria Spena. Ma non solo. Un altro nome è quello di Emanuela Mari, attuale consigliera regionale di Fd'I, ma che secondo alcune voci, sempre più insistenti, potrebbe approdare in Forza Italia, in disaccordo con la linea del proprio partito sul candidato sindaco di Civitavecchia. Le amministrative, infatti, sono altro terreno di di scontro tra Forza Italia e Lega. Proprio su Civitavecchia qualche settimana fa si è consumato un duro botta e risposta tra il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, e il segretario regionale della Lega, Davide Bordoni, in merito al candidato sindaco di Civitavecchia del centrodestra: la Lega punta sulla riconferma di Ernesto Tedesco, mentre Forza Italia vuole in corsa Paolo Poletti. Un altro che potrebbe lasciare la Regione, per candidarsi a giugno, è l’assessore ai Rifiuti e Trasporti, Fabrizio Ghera, quota rampelliana di Fratelli d'Italia. (Rer)