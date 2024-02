Kazakhstan: ministro Esteri Nurtleu riceve rappresentante Onu, focus su Corridoio di mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Kazakhstan, Murat Nurtleu, ha ricevuto ad Astana il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l’Asia centrale, Kaha Imnadze, con il quale ha discusso dello sviluppo della Rotta internazionale di trasporto trans-caspica (Titr), o Corridoio di mezzo, la rete di linee ferroviarie e marittime tesa a connettere l’Europa all’Estremo Oriente attraverso la regione centrasiatica. Lo riporta l’agenzia di stampa “Trend”, di base a Baku. I due si sono concentrati anche sulla situazione in Afghanistan, condividendo l’importanza di rafforzare gli strumenti di diplomazia preventiva per mantenere la pace e la sicurezza nella regione. Come tutti i Paesi dell’Asia centrale, ha detto nell’occasione Nurtleu, il Kazakhstan attribuisce importanza prioritaria alla cooperazione con l’Onu, riconoscendole un ruolo guida nella risposta ai problemi globali in materia di sicurezza e sviluppo sostenibile. Imnadze, da parte sua, ha valutato positivamente la collaborazione tra le due parti e la fiducia instauratasi, così come “il ruolo attivo” del Kazakhstan in tema di cooperazione regionale. (Res)