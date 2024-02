Imprese: svalutazione in Cina pesa sul bilancio dei profitti del gruppo bancario Hsbc nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ripresa della Cina dopo la riapertura (a seguito della pandemia di coronavirus) è stata più accidentata del previsto, ma la sua economia è cresciuta in linea con l'obiettivo annuale di circa il 5 per cento fissato dal governo nel 2023", ha affermato il presidente di Hsbc, Mark Tucker, in un comunicato. Il più grande istituto di credito europeo ha affermato di rimanere cauto riguardo alle prospettive di crescita dei prestiti nel primo semestre del 2024, a fronte del rallentamento della crescita economica di molti Paesi soggetti ad inflazione. Hsbc ha inoltre reso noto un aumento dei costi del 6 per cento nel 2023, a causa dell'impatto di prelievi bancari più alti del previsto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. (Cip)