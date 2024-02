Sardegna: Consorzio industriale Oristano, via ad abbattimento tariffe smaltimento rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente ha annunciato un importante intervento finanziario per sostenere il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese nel coprire i costi di investimento pluriennali. Grazie a un contributo di 10 milioni di euro, le nuove tariffe di smaltimento per il periodo 2023-2024 saranno notevolmente ridotte per i Comuni e le Unioni di Comuni che conferiscono i rifiuti presso l'impianto di smaltimento di Masangionis. Le tariffe saranno applicate fino alla fine del 2024, con una riduzione significativa rispetto a quelle precedenti. In particolare, per la "frazione secca residua indifferenziata" il costo sarà di 209,61 euro per tonnellata, mentre per la "frazione organica" sarà di 108,82 euro per tonnellata. Questi nuovi prezzi riflettono un notevole abbattimento rispetto alle tariffe precedenti, che erano rispettivamente di 292,40 euro per la frazione secca residua indifferenziata e di 110,50 euro per la frazione organica. Il Consorzio procederà al conguaglio delle somme già versate a seguito delle fatture emesse con le tariffe precedenti, restituendo ai Comuni e alle Unioni di Comuni un importo complessivo di circa 1.200.000 euro. (Rsc)