Speciale difesa: Russia-Ucraina, Shoigu, da inizio offensiva abbiamo liberato oltre 317 chilometri quadrati

- Dall'inizio dell'offensiva russa l'esercito nazionale ha liberato oltre 317 chilometri quadrati in tutte le direzioni in Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, citato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "In totale, dall'inizio delle azioni offensive delle truppe russe in tutte le direzioni più di 317 chilometri quadrati sono stati liberati dalle Forze armate ucraine", ha affermato il ministro. (Rum)