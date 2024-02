Speciale difesa: ministro Difesa Israele, piani del segretario di Hezbollah stanno crollando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- I “piani” del segretario generale del partito sciita filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, “stanno crollando”. Lo ha affermato il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, durante una visita alla struttura che ospita il nuovo pallone aerostatico dell’Aeronautica nel nord di Israele, secondo quanto riferito dal quotidiano “Times of Israel”. "Le equazioni che Hezbollah pensava di aver creato crollano quando l'Aeronautica e le Forze di difesa israeliane (Idf) decidono di attaccare, a Damasco, a Beirut, a Sidone, a Nabatieh, ovunque", ha detto Gallant, aggiungendo: "Ogni giorno le Idf vincono e Hezbollah perde, spero che non ci saranno altri giorni difficili, ma se ci saranno, voi sarete pronti", ha aggiunto rivolgendosi ai militari israeliani. La dichiarazione giunge dopo che le Idf hanno attaccato l’area di Ghaziyeh, vicino a Sidone, in Libano, provocando 14 feriti. (Res)