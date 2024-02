Terna: a gennaio consumi elettrici in crescita del 2,1 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini congiunturali, il valore della richiesta elettrica, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, risulta in lieve aumento rispetto a dicembre 2023 (+0,3 per cento). Segno positivo anche per l’indice Imcei, che ha fatto registrare un +1,8 per cento. Terna per la prima volta pubblica l’indice mensile Imser (Indice mensile dei servizi). Elaborato grazie alla collaborazione di cinque gestori di rete di distribuzione (E-Distribuzione, Unareti, A-Reti, Edyna e Deval), l’indice consente di monitorare circa l’80 per cento dell’intero settore italiano dei servizi. Tale indice, a base fissa 2019, consente di analizzare l’andamento dei consumi elettrici del settore con un dettaglio per classe merceologica (alberghi, ristoranti e bar, commercio, istruzione, trasporto, ecc.). In considerazione dei tempi necessari per l’acquisizione ed elaborazione delle misure, l’indice Imser presenta necessariamente un ritardo temporale di circa due mesi rispetto all’indice Imcei. L’ultimo dato disponibile, relativo al mese di novembre 2023, ha registrato una variazione positiva del 4,7 per cento rispetto a novembre 2022. (segue) (Com)