Terna: a gennaio consumi elettrici in crescita del 2,1 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analizzando invece il periodo gennaio-novembre 2023, la variazione rispetto allo stesso periodo del 2022 risulta negativa (-1,2 per cento). Tale andamento è determinato da un confronto con un 2022 a due velocità: il primo semestre è stato infatti caratterizzato da una crescita che si è protratta fino a luglio, iniziando a mostrare un rallentamento nella seconda parte dell’anno che si è poi manifestato in modo più evidente nell’ultimo trimestre. Tornando al bilancio mensile di Terna, nel mese di gennaio 2024 la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per il 79,1 per cento dalla produzione nazionale e per la quota restante (20,9 per cento) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Il valore del saldo estero mensile risulta pari a 5,6 TWh, +18 per cento rispetto al già elevato valore registrato a gennaio 2023 (4,7 TWh), e raggiungendo il più elevato valore dal 2016 conferma il ruolo sempre più strategico delle interconnessioni con l’estero sia per la sicurezza sia per l’economia del sistema. (segue) (Com)