Terna: a gennaio consumi elettrici in crescita del 2,1 per cento (4)

- In dettaglio, la produzione nazionale netta è risultata pari a 21,2 miliardi di kWh. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 33,7 per cento della domanda elettrica (era il 27,7 per cento a gennaio 2023). In aumento la fonte idrica +47,7 per cento, eolica +22,8 per cento e fotovoltaica +25,5 per cento. Stabile la fonte geotermica. In diminuzione la fonte termica come diretta conseguenza della crescita di rinnovabili e import: -13,6 per cento rispetto a gennaio 2023. Nel dettaglio, si osserva il crollo della produzione a carbone: -85 per cento in confronto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo le rilevazioni Terna illustrate nel report mensile, considerando tutte le fonti rinnovabili, prosegue anche nel 2024 il trend di crescita della capacità rinnovabile in esercizio, che è aumentata di 687 Mw. Tale valore è superiore di 389 Mw (+131 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. (Com)