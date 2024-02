Sardegna: tour di due giorni nell'Isola del viceministro all’Ambiente Vannia Gava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava, nella due giorni di incontri pubblici svoltisi nei comuni di Villamassargia e Portoscuso, ha illustrato il lavoro che il Ministero sta portando avanti su vari fronti: dall’economia circolare alla transizione energetica, dalla valorizzazione del patrimonio naturale sardo al grande tema delle bonifiche (la Sardegna è stata destinataria di quasi 27 milioni di euro per la riqualificazione di ben quattro siti), oltre alla decisa rivoluzione in tema di semplificazione e snellimento della burocrazia. Accompagnata dal consigliere regionale della Lega, Michele Ennas, ha poi fatto visita al consorzio industriale di Portovesme per verificare le criticità del comparto. Presenti anche i sindaci di Villamassargia e Portoscuso, Debora Porrà e Ignazio Salvatore Atzori (Rsc)