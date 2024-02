Agroalimentare: Coldiretti Lazio, per benessere animale chiesto anticipo del 90 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È essenziale "il pagamento immediato delle domande di benessere animale per poter dare liquidità agli allevamenti laziali e garantire la loro sopravvivenza". Lo dichiara in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, che in merito ha scritto all'assessore regionale al Bilancio, programmazione economica, agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, parchi e foreste, Giancarlo Righini, per sollecitare la lista delle domande con eco-schema 1, livello 2, che la Pisana deve chiedere ad Agea per rispettare le linee di demarcazione, in modo tale da sbloccare la misura di benessere animale per tutte le aziende. Accanto a questo la richiesta del pagamento dell'acconto nella misura del 90 per cento. Premio che peraltro veniva pagato gli anni scorsi almeno con anticipi nel mese di novembre dell'anno della domanda. "Una richiesta - aggiunge Granieri - motivata dall'aumento importante dei costi di produzione – prosegue Granieri - a partire dai mezzi tecnici, ai concimi ed energetici, che non vengono sostenuti dai costi di realizzazione dei prodotti venduti". (segue) (Com)