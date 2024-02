Agroalimentare: Coldiretti Lazio, per benessere animale chiesto anticipo del 90 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pagamento dell'acconto nella misura del 90 per cento - spiega la nota - permetterebbe alla Regione, una volta calcolato l'importo della demarcazione delle Uba a pascolo da parte di Agea, di trattenere l'importo dell'eco-schema 1, livello 2, sul pagamento del saldo Benessere Animale, con risultato di soddisfazione da parte degli allevatori della nostra Regione. "Una situazione insostenibile per le aziende zootecniche della nostra regione – conclude Granieri - che sono state tra quelle più colpite dalla crisi economica determinata dalla pandemia e hanno dovuto fare i conti anche con l'aumento dei costi delle materie prime, causati dal conflitto in Ucraina, fino ai danni provocati dai cambiamenti climatici. Aziende che continuano a lavorare, ma vedono i loro guadagni ridursi". (segue) (Com)