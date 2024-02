Agroalimentare: Coldiretti Lazio, per benessere animale chiesto anticipo del 90 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi cinque anni - sottolinea la nota - nel Lazio abbiamo perso duecento allevamenti costretti a chiudere a causa dei prezzi di produzione troppo alti. A rischio c'è un intero settore. Nel Lazio il comparto zootecnico conta oltre un milione di capi e offre lavoro nelle 17 mila aziende presenti a più di 30 mila dipendenti. Sul nostro territorio sono presenti oltre un milione di capi dei quali oltre 190 mila bovini, più di 77 mila bufalini, circa 800 mila ovini e 43 mila caprini, oltre 50 mila i suini. Quando una stalla chiude - conclude la nota - si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado dei territori soprattutto in zone svantaggiate. (Com)