Mafia: Russo (Fd'I), si insedia oggi comitato su Infiltrazioni in appalti pubblici

- Si insedia oggi, all'interno della commissione Antimafia, il comitato sulle Infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, "che ho l'onore di coordinare". Lo scrive in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Raoul Russo, coordinatore del comitato sulle Infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, creato all'interno della commissione bicamerale Antimafia. "La pervasività della criminalità organizzata intacca la cosa pubblica, gli appalti, le grandi concentrazioni di interessi. Ci sono stati grandi uomini dello stato, del giornalismo, dell'imprenditoria che hanno denunciato le infiltrazioni criminali negli appalti e purtroppo pagato con la vita la loro azione di trasparenza: nel solco che hanno impresso deve snodarsi la nostra azione per monitorare ed eventualmente elaborare nuovi e più efficaci anticorpi", aggiunge. (segue) (Com)