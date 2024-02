Mafia: Russo (Fd'I), si insedia oggi comitato su Infiltrazioni in appalti pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La "nostra legislazione antimafia è già un modello per gli altri paesi, ma la guardia deve rimanere alta poiché, come dimostrano indagini e procedimenti penali, la mafia riesce ad adattarsi ai cambiamenti normativi cercando di eludere controlli e verifiche", sottolinea Russo. "Una nazione come l'Italia, che ha e avrà in cantiere importantissime opere pubbliche in tutto il suo territorio, deve essere nelle condizioni di poter appaltare in maniera rapida evitando qualsivoglia infiltrazione criminale", prosegue il senatore di Fratelli d'Italia.