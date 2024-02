Assange: Smeriglio, seguiamo con apprensione, ipotesi estradizione sarebbe condanna a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di prigionia proprio in queste ore l'Alta Corte Britannica sta decidendo se estradare o no Julian Assange negli Usa, dove rischia una condanna a 175 anni di prigione per spionaggio che equivarrebbe a una condanna a morte”. Lo ha dichiarato in una nota Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D. “Una sentenza esiziale per aver rivelato al mondo, con Wikileaks, crimini di guerra, gli orrori di Guantánamo, i morti civili in Afghanistan e in Iraq. La libertà di stampa e di espressione è un pilastro per le democrazie occidentali e anche per la Costituzione statunitense", ha affermato Smeriglio. (Beb)