Ue: Gentiloni, erogati 225 miliardi da Recovery, ci aspettiamo completamento metà obiettivi entro 2024

- A oggi sono stati erogati quasi 225 miliardi di euro a sostegno delle economie dell'Ue tramite il dispositivo per la Ripresa e la resilienza (Rrf). "Gran parte di questi esborsi riflette i progressi delle riforme, molte delle quali sono state anticipate". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa per la presentazione della valutazione intermedia dei traguardi dello Strumento per la ripresa e la resilienza. "Al primo febbraio, la Commissione aveva valutato come soddisfacenti 1.153 tappe e obiettivi su 6.266 (18 per cento). Altre 1.238 pietre miliari e traguardi erano stati segnalati dagli Stati membri come completati (38 per cento) e ci aspettiamo che oltre la metà (54 per cento) di tutte le tappe e gli obiettivi siano stati completati entro la fine del 2024", ha poi spiegato Gentiloni. (Beb)