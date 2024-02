India-Grecia: Mitsotakis incontra Modi, "cooperazione strategica in settori informatica e difesa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia “è la porta d’ingresso dell’India verso l’Europa” e tra i due Paesi ci sono "progressi significativi nell’approfondimento della cooperazione strategica nei settori della sicurezza, della difesa e della cyber sicurezza". Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, nel corso dell’incontro di oggi con l’omologo indiano Narendra Modi. Mitsotakis, in visita di Stato a Nuova Delhi, ha sottolineato di essere il primo ministro greco in visita nel Paese da 16 anni a questa parte. Ci sono “progressi significativi nell’approfondimento della cooperazione strategica tra Grecia e India nei settori della sicurezza, della difesa e della cyber sicurezza", ha detto Mitsotakis. Lo riferiscono i media greci. Per il corridoio economico che corre dall’India al Medio Oriente e fino all’Europa il futuro “è luminoso e basta guardare la cartina geografica per vedere che la Grecia è la porta dell’India verso l’Europa”, ha aggiunto Mitsotakis, sottolineando che per raggiungere questo obiettivo “certamente la pace e la stabilità in Medio Oriente devono essere raggiunti”. I due Paesi “si stanno concentrando sui settori dell'energia rinnovabile, trasporti, e infrastrutture” e la Grecia nel campo della tecnologia e del digitale “vuole imparare dal miracolo indiano”, ha concluso il primo ministro greco.(Gra)