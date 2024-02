Campania: Misiani, Pd sostiene sicurezza sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico della Campania "sostiene la battaglia dei lavoratori contro la drammatica conta delle morti bianche nel nostro paese: ogni volta si apre una ferita sempre più profonda che colpisce tutti, una ferita che non è degna di un paese civile". Lo ha dichiarato Antonio Misiani, commissario regionale del Pd. "Lo sciopero nazionale di oggi, indetto dai sindacati, e i presidi e le assemblee che si terranno su tutto il territorio regionale per richiamare l'attenzione sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, contro lo sfruttamento dei lavoratori e contro la cinica logica del profitto, ci trova pienamente concordi - ha aggiunto -. Insieme, per ribadire forte il nostro "Mai più" tragedie sul lavoro, è una battaglia che si deve vincere. Vogliamo essere in prima linea, e affermare che questa, per il Pd, è una priorità assoluta e sarà al centro delle nostre azioni nelle istituzioni, senza sosta". "Chiediamo al governo nazionale di assumere, con il contributo di tutte le forze parlamentari, provvedimenti urgenti per rafforzare i controlli, la trasparenza, la formazione e la prevenzione in tutti i livelli amministrativi - ha sottolineato -. Tutto, insieme ad uno sforzo generale per radicare una cultura della sicurezza che non è ancora sufficientemente presente nelle nostre comunità, è una sfida che deve coinvolgere tutti. Più volte il Presidente della Repubblica ha esortato le forze politiche e sociali a fare di più per la sicurezza e per la tutela dei lavoratori". "Non si può essere indifferenti a questa continua strage o peggio dare la colpa al fato: è il momento della responsabilità", ha concluso Misiani. (Ren)