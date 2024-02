Agricoltura: Lega, commissione del Senato ha approvato in via definitiva nostro ddl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Agricoltura del Senato ha approvato in via definitiva il ddl della Lega per l'istituzione della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio e "per noi è una giornata storica: con questa norma riconosciamo per legge il ruolo sociale dell'agricoltore, una figura con una funzione fondamentale per proteggere il paesaggio e l'ambiente, contrastare lo spopolamento". Lo hanno detto i senatori della Lega in commissione Agricoltura Giorgio Maria Bergesio, primo firmatario della proposta di legge, Mara Bizzotto, relatrice, e Gianluca Cantalamessa. "Il provvedimento sostiene progetti, coinvolgendo anche le amministrazioni regionali e locali, per realizzare opere di manutenzione e protezione del paesaggio agrario. La legge istituisce inoltre la Giornata nazionale dell'agricoltura e il premio al merito 'De agri cultura'. Oggi stiamo attribuendo agli agricoltori, che giustamente protestano per essere riconosciuti come parte integrante della difesa dell'ambiente, il ruolo nei fatti svolto nella società: la Lega sarà sempre dalla loro parte", hanno concluso. (Rin)