Giappone: 2,69 milioni di visitatori a gennaio, in linea col record del 2019

- Il Giappone ha accolto a gennaio 2,69 milioni di visitatori, in linea con il record storico segnato nel 2019, prima della pandemia di Covid-19. Lo certificano i dati dell'Organizzazione nazionale giapponese del turismo (Jnto), secondo cui il Paese ha superato la soglia di due milioni di visitatori per l'ottavo mese consecutivo. Il dato di gennaio è leggermente inferiore a quello di dicembre (2,73 milioni di arrivi), che ha rappresentato un record mensile assoluto per il Paese. (Git)