Imprese: Piacenti (Anir Confindustria), bene intervenire in ambito Ue per garantire equilibri contratti servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il settore della ristorazione collettiva, è importante che all’interno del documento “Fabbrica Europa – Le proposte di Confindustria per un’Europa competitiva”, elaborato da Confindustria e presentato dal presidente Carlo Bonomi, vengano poste le tematiche che stanno affliggendo, in generale, le imprese del settore dei servizi. Una presa di posizione chiara e strutturata, che investe anche i meccanismi degli appalti. In primis, c’è la richiesta di rendere obbligatoria la revisione dei prezzi, che Anir Confindustria da sempre sottolinea come vitale per il mondo della ristorazione collettiva. Massimo Piacenti, presidente di Anir Confindustria, ha già dichiarato in più occasioni che l'aumento dei prezzi dei generi della filiera agroalimentare sta mettendo a dura prova le imprese del settore, compromettendo gli equilibri contrattuali che garantiscono la capacità delle imprese di erogare servizi sostenibili e di qualità. Criticità che condizionano fortemente anche i rinnovi dei Ccnl e il conseguente adeguamento dei costi del lavoro. (segue) (Com)