Imprese: Piacenti (Anir Confindustria), bene intervenire in ambito Ue per garantire equilibri contratti servizi (2)

- "Le questioni che solleviamo da tempo - afferma Piacentini - finalmente vengono messe sul tavolo del confronto con le Istituzioni Europee dal Presidente di Confindustria Bonomi in una proposta organica e strutturata su lavori e servizi. Il riconoscimento dell’aumento dei prezzi e la conseguente revisione dei contratti garantiscono quell'equilibrio contrattuale che è alla base del mercato e degli andamenti dell'inflazione". Anir Confindustria invita le istituzioni a considerare con urgenza l'adozione di politiche e misure volte a contenere l'aumento dei prezzi dei generi agroalimentari e a garantire un ambiente competitivo equo per le imprese del settore della ristorazione collettiva. (Com)