Napoli: assessore Infrastrutture su crollo Vomero, stato fognario deteriorato, carenza manutenzione

- L'assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza ha lanciato l'allarme: "Negli ultimi decenni c'è stata carenza di manutenzione specialmente sulle fogne, forse non è stata fatta perché non porta vantaggi politici, ma sicuramente lo stato fognario è molto deteriorato. Con i fondi del Pnrr si stanno anche cambiando tutti i contatori, che segnalano tutte le anomalie di consumo, dalle quali si può risalire a eventuali perdite. Con queste risorse abbiamo anche avviato un monitoraggio sulla rete". La valutazione cade a seguito del crollo della strade in via Morghen a Napoli registratosi questa mattina. Sulle cause della voragine bisognerà attendere: "Siamo ancora nella fase in cui le valutazioni spettano ai vigili del fuoco. Fin dalle 5 del mattino è sul luogo il personale di Abc e due tecnici esperti della protezione civile comunale, ma aspettiamo che i vigili del fuoco terminino le loro operazioni per fare i sopralluoghi per l'acquedotto e per la parte fognaria e comprendere la dimensione del problema. Sono stati sgomberati due condomini in seguito al passaggio dell'acqua - ha concluso - ma bisogna capire se ci sono danni permanenti o solo dovuti al passaggio d'acqua". (Ren)