- “La salute deve essere in cima all’agenda della politica italiana”. Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e Ad di Msd Italia, al convegno “Inventing for Life Health Summit - Investing for Life: la salute conta”. Luppi ha aggiunto che “è necessaria una strategia italiana sul farmaco e sulle lifescience”. “Siamo pronti a fare responsabilmente la nostra parte”, ha concluso l'Ad di Msd Italia. (Rin)