Iraq: ministero Difesa Turchia, eliminati sei combattenti del Pkk nel nord

- Le forze armate della Turchia hanno eliminato nel nord dell’Iraq sei combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), considerato un'organizzazione terroristica da Ankara, come anche dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall’Unione europea. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa turca su X. “Continueremo a combattere con tutte le nostre forze, instancabilmente, per i nostri martiri e per la nostra nazione”, si legge nel messaggio, in cui viene anche aggiunto che “non importa dove si nasconderanno i terroristi”, in quanto “non potranno fuggire all’inevitabile fine che li attende”. (Tua)