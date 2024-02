Veneto: Zaia, Carlo Dolcetta figura preziosa del panorama imprenditoriale vicentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È venuto a mancare Carlo Dolcetta, professionista che per 50 anni è stato legato all'azienda Ceccato di Montecchio Maggiore e che, nel corso della propria vita, è stato anche tra i probiviri di Confindustria nazionale, vicepresidente di Federmeccanica, consigliere di amministrazione della Banca d'Italia a Vicenza. "Dopo una lunga ed intensa vita - ha commentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto -, che lo ha visto rappresentare un'azienda storica del vicentino, come la Ceccato di Montecchio Maggiore, ed importanti associazioni nazionali ed internazionali, quali Confindustria Vicenza e l'ente Fiera, se n'è andato l'imprenditore Carlo Dolcetta, nato a Milano da genitori di origini venete. Una figura preziosa e rara, in cui le doti imprenditoriali erano indissolubilmente legate a quelle umane: gentile e garbato, come ricordano i suoi cari, ha illuminato con la sua bontà familiari ed amici. Esprimo le mie condoglianze alla moglie Emma, ai figli Federico e Riccardo, le loro mogli e nipoti per la scomparsa di un uomo da ricordare con lo stesso affetto e amicizia con cui ricolmava chi lo conosceva", ha concluso. (Rev)