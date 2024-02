Mediaset: Scheri (Canale 5), speciale su Costanzo perfetto, picchi da 31 per cento di share

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, in seconda serata, su Canale 5 è andato in onda "Dedicato a... Maurizio Costanzo". Il programma ha registrato il 22 per cento di share e oltre 1,8 milioni di spettatori, con picchi di oltre il 31 per cento di share e oltre 2,5 milioni di spettatori. "Maurizio Costanzo, grande uomo di cultura e di spettacolo - commenta Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 - ha cambiato il volto della TV italiana e segnato indelebilmente l'immaginario collettivo del Paese. Lo speciale di Maria De Filippi, condotto con Fabio Fazio, dal Teatro Parioli-Costanzo di Roma, con importanti ospiti, contributi e testimonianze, che hanno ricordato l'ironia, l'intelligenza, la vita e i successi di Costanzo, è stato perfetto. Un momento pari al valore di un uomo dai mille talenti, che a Mediaset si sono espressi con tanti programmi di culto, e non solo". "Oggi - privi della lucida e ironica lettura del quotidiano, con la quale Costanzo ci ha accompagnato per oltre 50 anni - un grande grazie a Maria, e a Fascino PGT, per questa magnifica serata-evento, degna celebrazione di un Maestro assoluto della Parola", conclude Scheri.(Com)