Ue: Gentiloni, Recovery ha attenuato impatto guerra in Ucraina, possibile aumento Pil 1,4 per cento nel 2026

- Il Next Generation Eu ha attenuato gli impatti economici negativi della guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa di presentazione della valutazione intermedia dell'attuazione dello Strumento per la ripresa e la resilienza (Rrf). "A volte sentiamo i critici sottolineare che il rimbalzo economico dell'Ue dopo il Covid è stato impressionante, ma si è esaurito senza un impatto più duraturo sulla crescita. In effetti abbiamo assistito a un'impressionante ripresa nel 2021 e 2022 ma poi l'economia europea ha rallentato. Undici Stati membri hanno registrato una crescita negativa lo scorso anno e ci aspettiamo un'accelerazione dell'attività economica solo nella seconda metà di quest'anno", ha detto. Il motivo, ha poi specificato Gentiloni, è stata la guerra di aggressione della Russia. "Il Next Generation Eu non ha potuto annullare l'impatto economico della guerra e della conseguente crisi energetica, ma lo ha sostanzialmente attenuato. Abbiamo anche adattato i piani nazionali e concordato i capitoli di Repower Eu per accelerare la transizione energetica. Nel complesso, il Next Generation Eu ci ha aiutato a navigare in queste acque molto agitate", ha aggiunto. "Guardando al futuro, le simulazioni effettuate dalla Commissione stimano che il Next Generation Eu abbia il potenziale di aumentare il Pil reale dell'Ue fino all'1,4 per cento nel 2026, rispetto a uno scenario senza aiuti europei. Questo dato non include gli effetti benefici delle numerose riforme in corso di attuazione attraverso lo strumento per la ripresa e la resilienza (Rrf), che si faranno sentire gradualmente nei prossimi anni e decenni", ha poi concluso. (Beb)