Spagna: Corte suprema, Puigdemont "leader assoluto" di "Tsunami Democratic"

- L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, era il "leader assoluto" delle proteste organizzate dalla piattaforma "Tsunami Democratic" per la sua "sponsorizzazione intellettuale ed etica". È quanto indicato nella relazione della Corte Suprema spagnola del 6 febbraio con la quale si dava parere favorevole ad indagare Puigdemont per terrorismo. In quella riunione, 15 dei suoi membri hanno ritenuto, con 11 voti contro 4, che ci fossero prove sufficienti per procedere contro il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat). (segue) (Spm)